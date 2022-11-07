Донецька команда отримала опонента в стикових матчах Ліги Європи. Щоб пройти в 1/8 фіналу, Шахтарю доведеться вибити французів.

Шахтар зустрінеться з Ренном у першому раунді плей-офф Ліги Європи. Ренн на груповому етапі двічі обіграв Динамо. Шахтар грав з цією командою в Кубку УЄФА-2005/06. Тоді "гірники" мінімально перемогли завдяки голу Елано.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи: Шахтар мститиме за Динамо, Барселона проти Манчестер Юнайтед

Перша гра відбудеться 16 лютого наступного року, а матч-відповідь – 23 лютого. "Гірники" були несіяними під час жеребкування, тому розпочнуть дуель домашнім поєдинком (який відбудеться за кордоном, якщо до того часу Україна не переможе у війні).

Шахтар вийшов у стикові матчі, посівши третє місце в групі Ліги чемпіонів з Реалом, Лейпцигом і Селтіком. Команді Ігоря Йовічевіча відносно пощастило з жеребом, адже суперником могли стати Манчестер Юнайтед чи Рома.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Ліверпуль – Реал, жахіття для Мессі, Яремчук проти "своїх"