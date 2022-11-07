В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов 2022/23. Уже на этой стадии состоятся две мегабитвы.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов:

РБ Лейпциг – Манчестер Сити

Брюгге – Бенфика

Ливерпуль – Реал Мадрид

Милан – Тоттенхэм

Айнтрахт – Наполи

Боруссия Д – Челси

Интер – Порту

Бавария – ПСЖ

Представители одной национальной ассоциации в 1/8 финала встретиться не могут. То же самое касается команд, которые встречались на групповой стадии.

Сеяные команды ответный матч проведут дома.

Первые поединки состоятся 14/15 и 21/22 февраля, а ответные – 7/8 и 14/15 марта. Все встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Больше представителей в плей-офф имеют Германия и Англия (по 4). Испания в текущем сезоне проваливается, в 1/8 сыграет только действующий обладатель трофея – Реал.

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