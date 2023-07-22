За океаном проходил удивительный матч, который все равно не смог затмить дебют Лионеля Месси.

Кубок лиг

Ванкувер (Канада) – Леон (Мексика) – 2:2 (15:16 по пенальти)

Голы: Кордова, 44, 57 – Морено, 23, Эрнандес 77

Старт розыгрыша Кубка лиг подарил удивительные эмоции не только благодаря дебюту Лео Месси. В параллельном матче разыгралась настоящая драма.

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Основное время матча Ванкувера и Леона закончилось вничью 2:2. Пришлось решать кто из них сильнее в серии послематчевых пенальти. Командам понадобилось 38 ударов, что стало рекордом для Кубка лиг, а всего это четвертая самая длинная серия в мировом футболе. В итоге безумной перестрелки победу одержал Леон. Футболист Ванкувера Мартинс с отметки пробил в штангу, завершив таким образом встречу.