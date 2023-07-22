За океаном відбувався дивовижний матч, який все одно не зміг затьмарити дебют Ліонеля Мессі.

Кубок ліг

Ванкувер (Канада) – Леон (Мексика) – 2:2 (15: 16 по пенальті)

Голи: Кордова, 44, 57 – Морено, 23, Ернандес 77

Старт розіграшу Кубка ліг подарував дивовижні емоції не тільки завдяки дебюту Лео Мессі. В паралельному матчі розігралась справжня драма.

Мессі феєрично дебютував за Інтер Маямі – чемпіон світу диво-голом вирвав перемогу для Кривцова і Ко у доданий час

Основний час матчу Ванкувера та Леона закінчився внічию 2:2. Довелося вирішувати хто з них сильніший в серії післяматчевих пенальті. Командам знадобилось аж 38 ударів, що стало рекордом для Кубка ліг, а загалом це четверта найдовша серія у світовому футболі. У підсумку божевільної перестрілки перемогу здобув Леон. Футболіст Ванкувера Мартінс з позначки пробив у стійку, завершивши таким чином зустірч.