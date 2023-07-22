Аргентинский форвард Лионель Месси отличился голом в первом же матче за Интер Майами. Читайте отчет о матче и смотрите видео на "Футбол 24".

Leagues Cup, 1-й тур

Интер Майами (США) – Крус Асуль (Мексика) – 2:1

Голы: Тейлор, 44, Месси, 90+4 – Антуна, 65

Кривцов, Месси и Бускетс получили ещё одного звёздного партнера

Этой ночью в США состоялось грандиозное событие – за Интер Майами официально дебютировал Лионель Месси. Аргентинец появился на поле на 54-й минуте вместе с еще одним звездным новичком – Серхио Бускетсом. На тот момент их команда вела в счете (за мгновение до перерыва Тейлор получил диагональную передачу на левый фланг, сместился в штрафную, обыграв защитника, и закрутил в дальний угол. Мяч от стойки влетел в сетку).

В середине второго тайма мексиканцы сравняли: Антуна пробил с острого угла, кипер в падении зацепил сферу, но перевел ее под перекладину. Казалось, матч завершится боевой ничьей, пока на четвертой добавленной минуте хозяева не получили право на штрафной. Выполнить стандарт вызвался семикратный обладатель "Золотого мяча" – в своем фирменном стиле Лионель четко пробил в левую девятку, доведя до экстаза болельщиков и семейство Бекхэмов, которое наблюдало за феерией с трибун. О лучшем дебюте нечего было и мечтать. Эта победа прервала шестиматчевую безвыигрышную серию Интера и вывела их на первую строчку в своей группе (где кроме вышеупомянутых команд присутствует также Атланта Юнайтед).

К слову, украинский защитник Сергей Кривцов вышел в старте и провел на поле весь матч.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.