Игра 1/8 финала была запланирована на 20 ноября. Восход, который представляет Херсонскую область, сообщил об отказе принимать участие в поединке. Соответственно, девушки Шахтера получили техническую победу и квалифицировались в четвертьфинал досрочно, информирует официальный сайт "оранжево-черных".

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В ближайшие дни женская команда "горняков" отправится в отпуск, который продлится до 15 декабря. Следующие матчи подопечные Романа Заева сыграют уже в следующем году.

Напомним, женская команда Шахтера была создана в июне этого года и играет в Первой лиге чемпионата Украины. Пока все складывается очень удачно – первое место в таблице, 10 побед в 10-ти матчах с общим счетом 89:0.

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