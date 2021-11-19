Гра 1/8 фіналу була запланована на 20 листопада. Восход, який представляє Херсонську область, повідомив про відмову брати участь у поєдинку. Відповідно, гравчині Шахтаря отримали технічну перемогу і кваліфікувалися до чвертьфіналу достроково, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Найближчими днями жіноча команда "гірників" вирушить у відпустку, яка триватиме до 15 грудня. Наступні матчі підопічні Романа Заєва зіграють вже в наступному році.

Нагадаємо, жіноча команда Шахтаря була створена у червні цього року і грає у Першій лізі чемпіонату України. Наразі все складається дуже вдало – перше місце в таблиці, 10 перемог у 10-ти матчах із загальною різницею 89:0.

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