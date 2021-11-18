Женская Лига чемпионов, 4 тур

Брейдаблик – Жилстрой-1 – 0:2

Голы: Шевчук, 42, Овдійчук, 74

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Карма украинских команд в нынешней Лиге чемпионов не обошла и Жилстрой-1. Харьковчанки подошли к отчетному матчу без забитых мячей, хотя позади уже половина группового этапа. Вслед за досадным минимальным поражением от Реала был разгром от ПСЖ (0:5) – одной из сильнейших женских команд континента. Домашняя же встреча с Брейдабликом завершилась без голов.

Исландки оказались в похожей ситуации. Они даже пропустили больше, поэтому находились на последней строчке в таблице группы B. Сегодня, возможно, был последний случай разжиться очками. Впереди снова матчи с грандами. К тому же, хозяйки рассчитывали на помощь не только домашних трибун на стадионе Коупавогюрвеллюр. Главное – это газон. Искусственное покрытие очень беспокоило украинок, о чем они говорили в предматчевых комментариях.

Уже первые минуты показали, что опасения не напрасны. На синтетической траве мяч совсем иначе отскакивает и двигается с другой скоростью. Дождь лишь добавил футболисткам проблем с адаптацией к условиям. Харьковчанки неплохо держали мяч и регулярно добирались до чужой штрафной. А вот с передачами на обострение были проблемы. Они каждый раз получались слишком сильными, и адресатки банально за ними не успевали.

Хозяйки, наверное привыкшие к подобным условиям, старались ничего не придумывать. Перехват – две-три вертикальные передачи – удар. Следовательно, Брейдаблик на старте матча был не просто острее, а вполне мог открывать счет. К счастью, голкиперка Жилстрой-1 отчаянно отводила угрозу от собственных ворот. Даже если это сулило травмой. Как в моменте с жестким столкновением с Антонсдоттир. Исландке после этого более минуты оказывали помощь.

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Приблизительно полчаса украинки потратили на окончательную адаптацию. Далее на поле была одна команда – Жилстрой-1. Харьковчанки перестали часто терять мяч, скорее возвращали себе владение, а главное – начали создавать реальную угрозу. На 40-й минуте должна была забивать Садикоглу. Однако турчанка не успела протолкнуть мяч мимо голкиперки. Буквально через несколько атак гости своего достигли. Все сделала Овдийчук. Ольга подхватила мяч у центральной линии, промчалась по правому флангу и вырезала роскошную передачу на дальний угол вратарской. Там оставалось добить мяч в сетку, с чем безупречно справилась Юлия Шевчук. Дебютный гол Жилстрой-1 в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Очевидно, наставник Бейдаблик в перерыве не терял времени зря. На вторую половину хозяйки вышли с намерением по меньшей мере отыграться. Харьковчанкам пришлось выдержать настоящий штурм, который длился минут десять. Защита с заметными проблемами, но все же выстояла.

Далее, как и в первом тайме, инициатива перешла в Жилстрою-1. Наши футболистки опять же брали не количеством моментов, а их качеством. Классный шанс после фланговой атаки был у Овдийчук, которая слишком долго искала подходящий момент для удара. Исландки отбились. Впоследствии Бейдаблик спасла только бдительность арбитров. Шевчук на дальней штанге замкнула прострел от Бойченко. В офсайд попала Юлия. Ее протесты были напрасны, ведь арбитры приняли верное решение.

Казалось, после такого исландки должны действовать внимательнее. Но как тогда отыгрываться? До завершения матча оставалось все меньше времени, поэтому и в атаку хозяйки шли все более массированно. Подобные действия неизбежно приводят к дырам в обороне. Именно такой и воспользовались украинки. Дальний пас в направлении Овдейчук. Ольга выигрывает позицию у защитницы и из-за пределов штрафной классным ударом в дальнюю девятку обводит голкиперку. 2:0! Очень серьезная заявка на победу.

Похоже, футболистки решили не обращать внимания на счет. Харьковчанки не стали защищать завоеванный результат, а исландки неслись вперед в надежде отыграться. Атака на атаку. Момент на момент. В заключительные 15-минут отдать кому-то предпочтение было сложно. У украинок Юлия Шевчук снова получила шанс оформить дубль. Снова офсайд. Хозяек по крайней мере в двух моментах остановила только голкиперша. Очень классные сэйвы от Гамзе Яман. Бескомпромиссная борьба до последних минут, но счет так и не изменился.

Жилстрой-1 забил первые голы в этой Лиге чемпионов и одержал первую победу. Теперь в активе харьковчанок четыре очка и слабенькая надежда на плей-офф. Если сегодня Реал проиграет ПСЖ (что очень вероятно) и через три недели не сможет победить в Исландии (шансы на это не столь велики, но подобный сценарий вполне реален), то все будет решаться в последнем туре в очном матче украинской и испанской команды. Либо же Жилстрою-1, чтобы ни от кого не зависеть, нужно 8 декабря обыграть ПСЖ.

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