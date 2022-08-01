Соперник Зари продолжил неудачную серию в чемпионате – матч с луганчанами через 3 дня
Университет Крайова уступил бухарестскому Рапиду в 3-м туре чемпионата Румынии. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Румынии 2022/23, 3-й тур
Университет Крайова – Рапид Бухарест – 0:1
Гол: Ионице, 51
Университатя продолжает неудачный старт сезона в румынском первенстве, уступив бухарестскому Рапиду. Единственный гол во встрече забил Ионице, нанеся поражение сопернику Зари.
Маркевич подчеркнул причину вылета Ворсклы из еврокубков и верит в выход Зари в группу Лиги конференций
Отметим, что команда из Крайовы набрала всего 2 пункта за последние 3 поединка в чемпионате и расположилась на 12 строчке. Первый поединок с Зарей состоится 4 августа, начало в 20:30. Ответный матч – 11 августа, начало в 20:30.
Россия напала на Украину: Шахтер за всеобъемлющий бан для футбола оккупантов, соперник в ЛЧ запугивает Динамо (LIVE)