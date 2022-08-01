Чемпионат Румынии 2022/23, 3-й тур

Университет Крайова – Рапид Бухарест – 0:1

Гол: Ионице, 51

Университатя продолжает неудачный старт сезона в румынском первенстве, уступив бухарестскому Рапиду. Единственный гол во встрече забил Ионице, нанеся поражение сопернику Зари.

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Отметим, что команда из Крайовы набрала всего 2 пункта за последние 3 поединка в чемпионате и расположилась на 12 строчке. Первый поединок с Зарей состоится 4 августа, начало в 20:30. Ответный матч – 11 августа, начало в 20:30.

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