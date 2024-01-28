Франция, 19 тур

Ницца – Метц – 1:0

Гол: Гессон, 76 (п)

Марсель – Монако – 2:2

Голы: Обамеянг, 38, Балерди, 50 – Бен Йеддер, 7, Аклиуш, 45+3

Удаление: Марипан, 11, Закария, 86 (оба – Монако)

Ницца, которая в начале сезона вела равную борьбу за лидерство с ПСЖ, теперь немного отстает от парижан. Сегодня отрыв мог еще увеличиться. "Орлята" только благодаря пенальти смогли обыграть Метц. Для борца за выживание это шестое поражение подряд.

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В центральном матче тура Марсель не смог обыграть Монако. Провансальцы с 11-й минуты играли в большинстве, в конце матча арбитры удалили еще одного игрока монегасков. Однако подопечные Дженнаро Гаттузо смогли одержать только ничью, дважды им приходилось отыгрываться. Следует отметить, что соперник Шахтера в ЛЕ не выигрывает уже три тура.