Марсель не дожал Монако, имея на два игрока больше: Лига 1
Состоялись два поединка 19-го тура французской Лиги 1. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Франция, 19 тур
Ницца – Метц – 1:0
Гол: Гессон, 76 (п)
Марсель – Монако – 2:2
Голы: Обамеянг, 38, Балерди, 50 – Бен Йеддер, 7, Аклиуш, 45+3
Удаление: Марипан, 11, Закария, 86 (оба – Монако)
Ницца, которая в начале сезона вела равную борьбу за лидерство с ПСЖ, теперь немного отстает от парижан. Сегодня отрыв мог еще увеличиться. "Орлята" только благодаря пенальти смогли обыграть Метц. Для борца за выживание это шестое поражение подряд.
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В центральном матче тура Марсель не смог обыграть Монако. Провансальцы с 11-й минуты играли в большинстве, в конце матча арбитры удалили еще одного игрока монегасков. Однако подопечные Дженнаро Гаттузо смогли одержать только ничью, дважды им приходилось отыгрываться. Следует отметить, что соперник Шахтера в ЛЕ не выигрывает уже три тура.