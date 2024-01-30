"Я маю довіряти своєму гравцеві", – пояснив Дженнаро Гаттузо передчасну заміну Клоса на 35-й хвилині матчу з Монако (2:2). Як інформує L'Equipe, італійський наставник, судячи з усього, сумнівався в травмі свого підопічного, який істотно послаблював оборону Олімпіка.

Син Гаттузо підписав контракт з Марселем

Повідомляється, що Марсель хотів би терміново розпрощатися з гравцем – до закриття зимового трансферного вікна. У клубу є час до вечора четверга, щоб це зробити. Згідно з джерелом, Марсель запропонує Жонатана через посередників іншим клубам – зокрема, Галатасараю, який може бути зацікавлений у підписанні правого захисника.

Чинний контракт Клоса розрахований до літа 2025 року.

Марсель не дотиснув Монако, маючи на два гравці більше: Ліга 1