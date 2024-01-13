Лига 1, 18-й тур

Марсель – Страсбур – 1:1

Голы: Жиго, 3 – Себа, 90+1

Обе команды могли похвастаться хорошими сериями в чемпионате. Марсель не проигрывал 6 туров подряд, а Страсбург – 4.

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Подопечные Гаттузо открыли счёт уже на 3-й минуте встречи. Центрбек Жиго задержался в атаке после стандарта и дождался скидки Витиньи. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, однако VAR восстановил справедливость.

Марсель положился на минимальное преимущество и поплатился в компенсированное время. На подаче со штрафного Клос неуклюже сбросил мяч Себа, который бильярдным ударом сравнял счет. Ничья 1:1 продолжила беспроигрышные серии соперников. Марсель поднялся на пятую строчку, Страсбур девятый.

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