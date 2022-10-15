Тренерский штаб "бланкос" во главе с Карло Анчелотти определился с обоймой игроков, которые смогут принять участие в Эль Класико.

Тибо Куртуа не попал в заявку Реала на матч 9-го тура Примеры против Барселоны. Андрей Лунин, очевидно, проведет свой 5-й подряд поединок в воротах "бланкос".

Анчелотти: У Куртуа все хорошо, но он не будет играть против Барселоны

Полная заявка Мадрида на Эль Класико:

Вратари: Лунин, Лопес, Канисарес;

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Васкес, Рюдигер, Менди;

Хавбеки: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Чуамени;

Форварды: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.

Встреча Реал – Барселона состоится уже 16 октября, начало в 17:15. Гранды имеют по 22 очка и делят первую строчку, однако у каталонцев значительно лучше разница голов.

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