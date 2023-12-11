Бешикташ терпит крушение: за 10 дней команда проиграла со счётом 0:5 в Лиге конференций и в дерби с Фенербахче.

В субботу, 9 декабря, Бешикташ на своём поле уступил Фенербахче в матче 15 тура чемпионата Турции (1:3) и опустился на пятое место турнирной таблицы. Учитывая этот результат, а также поражение от Брюгге со счётом 0:5 в матче Лиги конференций неделей ранее, руководство "орлов" пошло на радикальные меры.

Позорное поражение турок в видеообзоре матча Бешикташ – Брюгге – 0:5

Как информирует официальный сайт стамбульского клуба, Бешикташ исключил из состава пятерых игроков команды – Венсана Абубакара, Валентина Розье, Эрика Байли, Рашида Геззаля и Жана Онана. Сообщается, что все они были отстранены "из-за плохой игры и несовместимости внутри команды".

Ранее в этом сезоне Бешикташ встречался с Динамо в плей-офф Лиги Европы, и дважды обыграл киевлян. По итогам этого противостояния экс-наставник Динамо Мирча Луческу в оправдание неудачам назвал Бешикташ "сборной Африки".

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