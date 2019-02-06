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Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля

14:27 145 Читати українською
Соперник Шахтера Айнтрахт имеет самое лучшее нападение в Европе – они обогнали трио Ливерпуля
Нападение Айнтрахта / Reuters

Трио нападающих Ливерпуля приняло участие в 57 голах в этом сезоне, но в Европе еще более впечатляющая троица.

За последний месяц Салах и Мане добавили в свой актив по 3 мяча.Еще 2 гола на счету Фирмино доказывают, что атака Ливерпуля является одной из самых мощных в Европе, оставляя шансы на первое в истории чемпионство в АПЛ, сообщает Goal.com.

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Салах является лучшим бомбардиром АПЛ с 16 забитыми мячами, Мане на 6 месте, а Фирмино от топ-10 отделяет лишь один гол. Вместе они забили 42 мяча из общих 56.

Для этого результата трио Ливерпуля сыграло всего в 96 играх. Они имеют 2 гола больше, чем атакующие трио с Айнтрахта, которое провело всего 74 матча. При этом, игроки Ливерпуля имеют 42 мяча и отдали 15 ассистов, что меньше, чем достижение нападающих из Франкфурта (40 голов и 18 голевых передач). Как и Салах, Лука Йович занимает первое место в гонке бомбардиров в Будеслиге, отметившись 14 раз в воротах соперников в 18 матчах.

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Один из форвардов Айнтрахта, Себастьян Алле, ведет борьбу за первое место в списке ассистентов немецкого чемпионата, отставая от Джейдона Санчо на 1 пункт. Алле имеет 14 голов и 11 ассистов в 28 играх этого сезона почти так же впечатляюще, как 19 голов и 8 голевых передач Салаха в прошлом сезоне.

В системе Юргена Клоппа Фирмино играет более важную роль, чем просто центрфорвард. Бразилец прессингует защитников, постоянно ищет новые пути развития атаки и опускается ниже, чтобы помочь ее построить. Очень похожую роль играет и финалист ЧМ-2018 Ребич, который имеет не только забивать в системе Ади Хюттера. Травма отложила начало сезона для хорвата, но Ребич блестяще проявляет себя в прорыве защитных звеньев соперника, давая пространство Йович и Алле.

Когда Айнтрахт быстро переходит из обороны в атаку, всегда есть предчувствие, что мяч окажется в сетке ворот. Это было очень заметно в октябре в матче против Фортуны, когда 21-летний Йович стал самым молодым автором пента-трика в Бундеслиге.



Ребичем интересуются такие клубы, как Манчестер Юнайтед и Бавария, в услугах Йовича заинтересована Барселона, тогда как Алле связывают с интересом клубов из АПЛ.

Но пока трио остается вместе во Франкфурте. К большому сожалению для немецких команд, они забивают и ассистируют больше, чем звездное трио Ливерпуля. Они все моложе нападения "красных", а значит, пик их формы еще впереди. И именно это трио должна остановить защита Шахтера уже 14 февраля, чтобы пройти дальше в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

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