В понедельник, 13 мая, представители директората Баварии организовали встречу, чтобы разобраться, как так получилось, что сразу четыре тренера, с которыми клуб вёл переговоры, отказались возглавлять мюнхенскую команду. Баварии сказали "нет" Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Оливер Гласнер. "Такой ситуации раньше никогда не было", - отмечает Bild.

Бавария умоляет Тухеля остаться

Sport1 добавляет: действующий спортивный директор Баварии Макс Эберль очень сильно ценит Томаса Тухеля и неоднократно подчёркивал, что решение клуба расстаться с тренером в конце сезона было принято до того, как он присоединился зимой к клубу. Поэтому теоретически Тухель может остаться в Баварии - тем более, что ряд игроков, включая Нойера, Мюллера, Сане, Дайера и Кейна, хотели бы этого.

Напомним, что Алонсо решил остаться в Байере, Нагельсманн – в сборной Германии, Рангник – в сборной Австрии, а Гласнер – в Кристал Пэлас.

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