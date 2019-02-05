Шахтер – Айнтрахт: матч посетят более 2300 болельщиков немецкой команды

Стало известно, сколько немецких болельщиков посетят матч Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом.

На домашний матч Шахтера против Айнтрахта приедет более 2300 болельщиков из Германии, сообщает официальный твиттер Шахтера.

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Напомним, Шахтер встретится с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится 14 февраля в Харькове, а ответный матч запланирован на 21 февраля.

К слову, ОСК Металлист, где свои домашние матчи проводит донецкая команда, вмещает 40 тысяч болельщиков.

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