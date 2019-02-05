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Шахтер – Айнтрахт: матч посетят более 2300 болельщиков немецкой команды

12:50 57 Читати українською
Шахтер – Айнтрахт: матч посетят более 2300 болельщиков немецкой команды
Фанаты Айнтрахта / фото: Journal Frankfurt

Стало известно, сколько немецких болельщиков посетят матч Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом.

На домашний матч Шахтера против Айнтрахта приедет более 2300 болельщиков из Германии, сообщает официальный твиттер Шахтера.

Тренер Айнтрахта Хюттер рассказал о подготовке команды к матчам с Шахтером

Напомним, Шахтер встретится с Айнтрахтом в 1/16 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится 14 февраля в Харькове, а ответный матч запланирован на 21 февраля.

К слову, ОСК Металлист, где свои домашние матчи проводит донецкая команда, вмещает 40 тысяч болельщиков.

Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
9
дн
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7
час
:
16
мин
Айнтрахт Франкфурт
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