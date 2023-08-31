Холанд опередил Месси и партнера, итальянцы уступили Гвардиоле – УЕФА объявил лучших тренера и игрока года
УЕФА раздал индивидуальные награды по итогам сезона 2022/23.
Лучшим игроком года признали Эрлинга Холанда. Бомбардир Ман Сити опередил одноклубника Кевина де Брюйне и Лионеля Месси, который выступал за ПСЖ.
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В прошедшей кампании Холанд провел 53 матча, оформив 52 гола и 9 ассистов. Подвиги норвежца помогли Манчестер Сити оформить первый в своей истории требл – ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии.
Вел эту машину Хосеп Гвардиола. Именно испанец забрал награду тренера года от УЕФА. Рулевой Ман Сити опередил дуэт итальянцев – Лучано Спаллетти (Наполи, который он уже покинул) и Симоне Индзаги (Интер).
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