Лучшим игроком года признали Эрлинга Холанда. Бомбардир Ман Сити опередил одноклубника Кевина де Брюйне и Лионеля Месси, который выступал за ПСЖ.

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В прошедшей кампании Холанд провел 53 матча, оформив 52 гола и 9 ассистов. Подвиги норвежца помогли Манчестер Сити оформить первый в своей истории требл – ЛЧ, АПЛ и Кубок Англии.

Вел эту машину Хосеп Гвардиола. Именно испанец забрал награду тренера года от УЕФА. Рулевой Ман Сити опередил дуэт итальянцев – Лучано Спаллетти (Наполи, который он уже покинул) и Симоне Индзаги (Интер).

The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!



Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.



Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw — UEFA (@UEFA) August 31, 2023 PEP GUARDIOLA is the 2022/23 UEFA Men's Coach of the Year!



And what a year! Champions League, Premier League and FA Cup winners. Congratulations, Pep, and get well soon!#UEFAawards pic.twitter.com/b5xkgblAEs — UEFA (@UEFA) August 31, 2023

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