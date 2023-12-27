В среду, 27 декабря, Рейнджерс должен был принять на своём поле Росс Каунти в рамках матча 20-го тура чемпионата Шотландии. Однако встречу пришлось перенести, поскольку гостевая команда не смогла добраться до места проведения встречи из-за снегопада.

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"Несмотря на то, что игровое поле стадиона Айброкс находится в хорошем состоянии и готово к проведению матча, неблагоприятные погодные условия на трассе A9 привели к тому, что гости не смогли добраться до Глазго", – говорится в официальном заявлении клуба из Глазго.

Новая дата проведения матча будет объявлена позже.

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