В четверг состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Читайте отчет о поединках групп С и D на "Футбол 24".

Лига Европы, групповой этап, 6-й тур

Группа С

Арис Лімасол – Спарта Прага – 1:3

Голы: Бенгтссон, 84 – Кухта, 4, Бирманчевич, 11, 45+1

Бетис – Рейнджерс – 2:3

Голы: Миранда, 14, Перес, 37 – Сима, 10, Дессер, 20, Руф, 78

Группа D

Ракув – Аталанта – 0:4

Голы: Муриэль, 14, 73, Бонфанті, 27, Де Кетеларе, 90+2

Спортинг – Штурм Грац – 3:0

Голы: Дёкереш, 39, Инасиу, 61, 70

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В группе С царила безумная интрига – все четыре команды претендовали на евровесну. Бетис и Рейнджерс, как лидеры квартета, сражались за первую строчку и Лигу Европы (ведь в случае успеха Спарты кто-то из них опускался в Лигу конференций). Фортуна в этот вечер была на стороне шотландцев, которым на выезде удалось перестрелять соперника (3:2) и с первой строчки выйти в 1/8 финала ЛЕ. Испанцы в свою очередь продолжат выступления в Лиге конференций.

В параллельном матче Спарта разгромила Арис. Игра была сделана еще до перерыва – три сухих мяча сняли все вопросы относительно победителя. Гол престижа на последних минутах стал для киприотов слишком малым утешением. Как следствие, чехи набрали 10 очков и, опередив Бетис, прошли в 1/16 финала Лиги Европы.

В группе D Аталанта на выезде разбила Ракув. Четыре сухих гола принесли бергамаскам 14 очков и оставили лидерами квартета. Украинский полузащитник Владислав Кочергин вышел в основе польской команды и провел на поле 61 минуту.

Спортинг не заметил Штурм, отгрузив в ворота соперника три сухих гола. Разгром все равно оставил австрийцев на третьей строчке, подарив им евровесну в третьем по силе турнире.

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