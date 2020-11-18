Футболист не может вылететь из родного Эквадора, где во вторник помог своей сборной разгромить команду Колумбии (6:1) в отборочном матче ЧМ-2022. Дело в том, что он потерял свои вещи, среди которых оказался его паспорт.

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Эступиньян обратился за помощью к болельщикам, разместив соответствующую просьбу в своих соцсетях. "Хочу обратиться к вам с просьбой помочь вернуть мне 3 черных чемодана и паспорт, которые я потерял вчера в Карапунго. Буду благодарен всем сердцем, если вы их найдете. Отправьте электронное письмо", – написал Первис.

Добавим, что Эступиньян перебрался в Вильярреал лишь в сентябре из английского Уотфорда и сразу стал основным игроком "желтой субмарины". Если паспорт не удастся оперативно найти, то 22-летний защитник рискует пропустить матч Ла Лиги против Реала, который состоится 21 ноября.

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