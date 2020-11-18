На территории Южной Америки продолжается борьба в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Читайте отчет матчей на Футбол 24.

ЧМ-2022, квалификация Южной Америки, 4-й раунд

Эквадор – Колумбия – 6:1

Голы: Арболеда, 7, 90+1, Дельгадо, 9, Мартинес, 32, Ареага, 39 – Родригес, 45+1 (пен.)

Удаление: Плата, 78 Э)

Венесуэла – Чили -– 2:1

Голы: Маго, 9, Рондон, 81 – Видаль, 15

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Игроки Эквадора еще до свистка на перерыв сняли все вопросы о победителе встречи, заставив 4 раза голкипера соперника доставать мяч из сетки ворот. В конце тайма главная звезда колумбийцев Хамес Родригес попытался вернуть интригу, реализовав пенальти. Во второй половине игры хозяева добили соперника еще двумя голами. Победа позволила эквадорцам подняться на второе место таблицы, Колумбия – 7-я.

Венесуэла и Чили обменялись быстрыми голами. Стоит отметить, что за гостей отличился хавбек Интера Артуро Видаль. После перерыва хозяева дожали соперника, что подняло венесуэльцев на 6-е место, Чили остался – 6-м.

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