Футболіст не може вилетіти з рідного Еквадору, де у вівторок допоміг своїй збірній розгромити команду Колумбії (6:1) у відбірному матчі ЧС-2022. Річ у тому, що він загубив свої речі, серед яких опинився його паспорт.

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Еступіньян звернувся по допомогу до уболівальників, розмістивши відповідне прохання у своїх соцмережах. "Хочу звернутися до вас з проханням допомогти повернути мені 3 чорних валізи і паспорт, які я втратив вчора в Карапунго. Буду вдячний усім серцем, якщо ви їх знайдете. Надішліть листа електронною поштою", – написав Первіс.

Додамо, що Еступіньян перебрався у Вільяреал лише у вересні з англійського Уотфорда і відразу став основним гравцем "жовтої субмарини". Якщо паспорт не вдасться оперативно знайти, то 22 річний захисник ризикує пропустити матч Ла Ліги проти Реала, який відбудеться 21 листопада.

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