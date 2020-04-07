Сон переживет настоящий ад в армии – испытание слезоточивым газом, боевая стрельба и марш на 30 километров

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин сполна ощутит на себе все "прелести" службы в корейской армии.

Звезда АПЛ 20 апреля прибудет на остров Чеджу, где начнется его трехнедельная служба в подразделении морской пехоты, информирует Reuters со ссылкой на корейские СМИ.

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Сон будет проходить подготовку наравне со всеми другими солдатами. Программа предусматривает ряд жестких испытаний, среди которых тест на сопротивление слезоточивому газу, стрельба в условиях реального боя и марш на 30 километров, которым завершается обучение. За это время врачи будут следить за состоянием правой руки Сона – игрок Тоттенхэма недавно восстановился после тяжелого перелома.

Ожидается, что южнокореец вернется в Лондон в середине мая и присоединится к команде, которая сейчас находится на карантине.

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