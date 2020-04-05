Юная звезда Валенсии может присоединиться к Сону в армии

Южная Корея продолжает собирать футболистов в свою армию – очередь дошла до юного Кангин Ли из Валенсии.

Кангин Ли стал вторым корейским игроком, который должен пройти обязательную военную подготовку, сообщает Marca.

Тоттенхэм отпустил Сона на военные сборы в Южной Корее

Отмечается, что учения будут проводиться в течение 4 недель, а их необихдно пройти до 28 лет. Есть возможность избежать такого участия, если спортсмен "поднимет международный статус Южной Корее", то есть за успех на международных соревнованиях.

Напомним, недавно звездный нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин отправился в Южную Корею для прохождения учений.

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