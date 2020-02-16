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Сон отличился уникальным достижением для представителей Азии в АПЛ

17:54 105 Читати українською
Сон отличился уникальным достижением для представителей Азии в АПЛ
Сон Хын Мин / Reuters

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин забил свой очередной мяч в игре 26 тура АПЛ против Астон Виллы.

9’ Тоби Алдервейрелд
54’ Бьорн Энгельс
 
Тоби Алдервейрелд 27’
Сон Хын Мин 45+2’
Сон Хын Мин 90+4’
9’ Тоби Алдервейрелд
27’ Тоби Алдервейрелд
45+2’ Сон Хын Мин
54’ Бьорн Энгельс
90+4’ Сон Хын Мин

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Благодаря этому успеху Сон достиг юбилейной отметки – 50 голов в матчах АПЛ. Именно звезда Тоттенхэма стал первым представителем Азии, который может похвастаться такой цифрой, информирует Opta. Всего в активе Сона восемь голов и семь ассистов в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Напомним, южнокореец присоединился к Тоттенхэму в августе 2015 года, лондонцы заплатили Байеру 30 млн евро.

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Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Астон Вилла - Тоттенхэм Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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