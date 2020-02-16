Сон отличился уникальным достижением для представителей Азии в АПЛ

Форвард Тоттенхэма Сон Хын Мин забил свой очередной мяч в игре 26 тура АПЛ против Астон Виллы.

Игрок сборной Кореи оформил второй гол "шпор" в концовке первого тайма.

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Благодаря этому успеху Сон достиг юбилейной отметки – 50 голов в матчах АПЛ. Именно звезда Тоттенхэма стал первым представителем Азии, который может похвастаться такой цифрой, информирует Opta. Всего в активе Сона восемь голов и семь ассистов в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Напомним, южнокореец присоединился к Тоттенхэму в августе 2015 года, лондонцы заплатили Байеру 30 млн евро.

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