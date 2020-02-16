Алдервейрелд отличился курьезным автоголом в матче против Астон Виллы – бельгиец сразу исправил свой провал

Тоттенхэм крайне неудачно начал матч 26 тура АПЛ против Астон Виллы.

Защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд поразил собственные ворота уже на 9-й минуте встречи.

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Хавбек Астон Виллы Эль-Гази сделал банальную подачу в район 11-метровой отметки, однако бельгиец был не готов к этому. Алдервейрелд долго смотрел на мяч, пока не срезал мяч в собственные ворота. Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис явно не ожидал такого подвоха и просто развел руками. Через 18 минут Тоби исправил свою ошибку, забив в "правильные" ворота.

Добавим, что в матче первого круга Астон Вилла также забивала первой, однако лондонцы вырвали волевую победу 3:1.

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