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Алдервейрелд отличился курьезным автоголом в матче против Астон Виллы – бельгиец сразу исправил свой провал

16:47 60 Читати українською
Алдервейрелд отличился курьезным автоголом в матче против Астон Виллы – бельгиец сразу исправил свой провал
Автогол Тоби / Фото из открытых источников

Тоттенхэм крайне неудачно начал матч 26 тура АПЛ против Астон Виллы.

9’ Тоби Алдервейрелд
54’ Бьорн Энгельс
 
Тоби Алдервейрелд 27’
Сон Хын Мин 45+2’
9’ Тоби Алдервейрелд
27’ Тоби Алдервейрелд
45+2’ Сон Хын Мин
54’ Бьорн Энгельс

Защитник "шпор" Тоби Алдервейрелд поразил собственные ворота уже на 9-й минуте встречи.

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Хавбек Астон Виллы Эль-Гази сделал банальную подачу в район 11-метровой отметки, однако бельгиец был не готов к этому. Алдервейрелд долго смотрел на мяч, пока не срезал мяч в собственные ворота. Голкипер Тоттенхэма Уго Льорис явно не ожидал такого подвоха и просто развел руками. Через 18 минут Тоби исправил свою ошибку, забив в "правильные" ворота.

Добавим, что в матче первого круга Астон Вилла также забивала первой, однако лондонцы вырвали волевую победу 3:1.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Астон Вилла - Тоттенхэм Видеоновости Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
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