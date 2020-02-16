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Сон відзначився унікальним досягненням для представників Азії в АПЛ

16 лютого 17:54 399 Читать на русском
Сон відзначився унікальним досягненням для представників Азії в АПЛ
Сон Хин Мін / Reuters

Форвард Тоттенхема Сон Хин Мін забив свій черговий м'яч у грі 26 туру АПЛ проти Астон Вілли.

9’ Тобі Алдервейрелд
54’ Бйорн Енгельс
 
Тобі Алдервейрелд 27’
Сон Хин Мін 45+2’
Сон Хин Мін 90+4’
9’ Тобі Алдервейрелд
27’ Тобі Алдервейрелд
45+2’ Сон Хин Мін
54’ Бйорн Енгельс
90+4’ Сон Хин Мін

Гравець збірної Кореї оформив другий гол "шпор" в кінцівці першого тайму.

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Завдяки цьому успіху Сон досягнув ювілейної позначки – 50 голів в матчах АПЛ. Саме зірка Тоттенхема став першим представником Азії, який може похвалитися такою цифрою, інформує Opta. Всього у активі Сона вісім голів та сім асистів у поточному розіграші чемпіонату Англії.

Нагадаємо, південнокореєць приєднався до Тоттенхема у серпні 2015 року, лондонці заплатили Байєру 30 млн євро.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Астон Вілла - Тоттенхем Сон Хин Мін Сон Хин Мін
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