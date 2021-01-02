Сон Хын Мин забил юбилейный мяч за Тоттенхэм
Поединок 17-го тура английской Премьер-лиги против Лидса стал особенным для нападающего лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мина.
Кореец забил йоркширцам на 43-й минуте – мяч стал юбилейным, сообщает Sky Sports Statto.
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Теперь в активе Сона 100 голов в составе "шпор" во всех турнирах. Для гроссмейстерского достижения азиат сыграл 253 матча за лондонцев. Сон стал 18-м исполнителем в истории Тоттенхэма, достигшим этой отметки.
Напомним, что 28-летний нападающий перебрался на Туманный Альбион летом 2015-го из Байера.
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