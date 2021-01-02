Поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Лідса став особливим для нападника лондонського Тоттенхема Сон Хин Міна.

Кореєць забив йоркширцям на 43-й хвилині – м'яч став ювілейним, повідомляє Sky Sports Statto.

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Тепер в активі Сона 100 голів у складі "шпор" в усіх турнірах. Для гросмейстерського досягнення азіат зіграв 253 матчі за лондонців. Сон став 18-м виконавцем в історії Тоттенхема, який досягнув цієї позначки.

Нагадаємо, що 28-річний нападник перебрався на Туманний Альбіон влітку 2015-го з Байєра.

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