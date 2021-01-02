Три исполнителя Тоттенхэма и 1 игрок Вест Хэма нарушили требования правительства в условиях пандемии COVID-19, сообщает Footy Accumulators.

АПЛ отменила очередной матч из-за COVID-19

Защитник "шпор" Серхио Регилон, его одноклубники Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела, а также хавбек "молотков" Мануэль Лансини вместе с другими людьми отпраздновали Рождество. Фотографии с вечеринки появились в сети. Ныне в Лондоне действуют строгие ограничения. В частности, на праздники можно собираться только одной семьей. Оба клуба уже выясняют обстоятельства инцидента.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что, по данным британской прессы, впоследствии у Ламелы и Ло Чельсо диагностировали коронавирус. Оба исполнителя не попали в заявку Тоттенхэма на поединок против Лидса. В свою очередь Регилон начал матч в запасе, а накануне Лансини вместе с Андреем Ярмоленко вышел на замену в составе Вест Хэма.

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