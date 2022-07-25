Фулхэм на своем официальном сайте объявил о переходе хавбека Шахтера. Контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Соломон воспользовался правилом ФИФА, которая позволила легионерам приостанавливать соглашения с украинскими клубами. Сначала Фулхэм якобы готов был заплатить Шахтеру за полноценный трансфер футболиста, однако в последний момент решил воспользоваться исключением и обойтись арендой. ФИФА при таких переходах (заморозка контракта с клубом УПЛ) позволяет регистрировать новичков только с 1 августа и до этой даты Соломон де-юре не будет игроком "коттеджеров" – здесь лондонцам нужно выкручиваться.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за полузащитника Маккаби П-Т 6 млн евро. Всего в футболке Шахтера Соломон провел 106 матчей, оформив 22 гола и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 18 миллионов.

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