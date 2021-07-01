"Я думаю, что мои команды не могут играть без "десятки". Если вы посмотрите на мои команды, то на поле всегда было несколько "десяток". Есть разные игроки этой позиции. Есть те, кто строит игру немного ниже, как Максим Лопес, Стефано Сенси и Мануэль Локателли. Также есть "нецентральные" плеймейкеры, как Берарди, который начинает с правой стороны.

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Для меня номер 10 – это не о позиционировании на поле, а скорее о психологии, интуиции. В Сассуоло мы иногда выставляли 5 игроков, которых можем квалифицировать как "десятки", но с разными характеристиками. В Шахтере все то же. У меня есть Соломон, Мудрык, Алан Патрик, Педриньо, Тете, Марлос. В моем видении игры все они претендуют на звание "десятки", хотя они не имеют одинакового профиля.

Например, Алан Патрик – больше строитель, "геодезист". Педриньо больше напоминает Джуричича, Тете похож на Берарди, Соломон напоминает мне Бога. Все они качественные игроки, которые добавляют команде непредсказуемости", – резюмировал Де Дзерби в интервью RMC Sport.

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