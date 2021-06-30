"У нас сильная команда, много талантливых игроков, которые сыграли хороший матч. Мы играли двумя разными составами, чтобы все продолжали ту работу, которая была на тренировках.

Де Дзерби прививает игрокам Шахтера два главных фактора игры

В следующем матче снова сыграем двумя составами. Мы упорно работали последние дни, и я доволен тем, как прошел первый спарринг. Физически команда чувствует себя хорошо, а спарринг был хорошим тестом. Многие игроки хорошо вошли в матч, и я доволен как первым, так и вторым таймом.

Завтра у ребят выходной. Игроки Шахтера в сборной Украины? Я очень жду возвращения, жду возможности работать с ними. Но я рад, что они выиграли и надеюсь, что сборная Украины будет до последнего Евро", – цитирует Де Дзерби сайт Шахтера.

Напомним, Де Дзерби перешел из Сассуоло в Шахтеру, заменив на посту тренера "горняков" Луиша Каштру.

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