Соломон может присоединиться к Малиновскому в Аталанте – итальянцы отправили запрос Шахтеру

Манор Соломон попал в сферу интересов Аталанты, клуб из Бергамо уже направил запрос руководству "горняков" относительно цены на израильтянина, сообщает Tuttomercatoweb.
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21-летний хавбек входит в планы Луиша Каштру на следующий сезон, поэтому Шахтер попытается сохранить своего игрока.
Напомним, Манор перебрался в УПЛ из чемпионата Израиля в январе 2019-го за 6 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.
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