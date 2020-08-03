Соломон может присоединиться к Малиновскому в Аталанте – итальянцы отправили запрос Шахтеру

Полузащитник Шахтера Манор Соломон имеет шанс перебраться в Серию А после дебютного полноценного сезона в УПЛ.

Манор Соломон попал в сферу интересов Аталанты, клуб из Бергамо уже направил запрос руководству "горняков" относительно цены на израильтянина, сообщает Tuttomercatoweb.

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21-летний хавбек входит в планы Луиша Каштру на следующий сезон, поэтому Шахтер попытается сохранить своего игрока.

Напомним, Манор перебрался в УПЛ из чемпионата Израиля в январе 2019-го за 6 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Украины Соломон провел 20 матчей, в которых отметился тремя голами и 5-ю ассистами.

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