toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Шахтер официально продлил контракт с Кривцовым

17:32 - Читати українською
Шахтер официально продлил контракт с Кривцовым
Сергей Кривцов и Сергей Палкин / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов остается в лагере донецкого клуба.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков сборной Украины Сергеем Кривцовым.

Спиридон: Палкин как был дилетантом в футболе, так им и остался

Новое соглашение между "горняками" и 29-летним игроком рассчитано до лета 2023-го. Напомним, Сергей является воспитанником запорожского Металлурга, к Шахтеру защитник присоединился в 2010 году. За 10 лет в донецком клубе Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с "горняками" он завоевал уже 21 трофей: 8 чемпионских 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В прошлом сезоне УПЛ Кривцов провел 23 матча, в которых отметился двумя голами.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Десна окончательно определилась, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы
09:21
7940
Теги
Сергей Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
10
мин
Металлист 1925
19:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук