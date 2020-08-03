Шахтер официально продлил контракт с Кривцовым

Шахтер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с одним из ключевых игроков сборной Украины Сергеем Кривцовым.

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Новое соглашение между "горняками" и 29-летним игроком рассчитано до лета 2023-го. Напомним, Сергей является воспитанником запорожского Металлурга, к Шахтеру защитник присоединился в 2010 году. За 10 лет в донецком клубе Кривцов провел 179 матчей и забил 12 мячей. Вместе с "горняками" он завоевал уже 21 трофей: 8 чемпионских 7 национальных Кубков и 6 Суперкубков Украины.

В прошлом сезоне УПЛ Кривцов провел 23 матча, в которых отметился двумя голами.

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