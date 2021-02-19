"Мы увидели, насколько силен Маккаби Тель-Авив как команда, поэтому пока ничего не завершено. Было замечательно вернуться домой и сыграть здесь, я был очень взволнован.

Маккаби Тель-Авив – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Семья моей матери – фанаты Маккаби, но сегодня вечером я хочу верить, что они болели за нас", – цитирует Соломона сайт УЕФА.

В нынешнем сезоне УПЛ Манор провел 11 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби Тель-Авив состоится 25 февраля.

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