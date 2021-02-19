Соломон: Мои родственники болеют за Маккаби, но хочу верить – в этот вечер они поддерживали Шахтер
01:40 - Читати українською
Израильский легионер Шахтера поделился впечатлениями от поединка ЛЕ против Маккаби Тель-Авив (1:1).
завершено
Алан Патрик 31’
Тете 90+3’
31’ Алан Патрик
90+3’ Тете
"Мы увидели, насколько силен Маккаби Тель-Авив как команда, поэтому пока ничего не завершено. Было замечательно вернуться домой и сыграть здесь, я был очень взволнован.
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Семья моей матери – фанаты Маккаби, но сегодня вечером я хочу верить, что они болели за нас", – цитирует Соломона сайт УЕФА.
В нынешнем сезоне УПЛ Манор провел 11 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Маккаби Тель-Авив состоится 25 февраля.
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