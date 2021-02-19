"Ми побачили, наскільки сильним є Маккабі Тель-Авів як команда, тому поки нічого не завершено. Було чудово повернутись додому і зіграти тут, я був дуже схвильований.

Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Сім'я моєї матері – фанати Маккабі, але сьогодні ввечері я хочу вірити, що вони вболівали за нас", – цитує Соломона сайт УЄФА.

У нинішньому сезоні УПЛ Манор провів 11 матчів, в яких відзанчився трьома голами та асистом. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів відбудеться 25 лютого.

Шахтар здобув комфортну перемогу над Маккабі у Тель-Авіві