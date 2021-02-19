Соломон: Мої родичі вболівають за Маккабі, але хочу вірити – цього вечора вони підтримували Шахтар
01:40 - Читать на русском
Ізраїльський легіонер Шахтаря поділився враженнями від поєдинку ЛЄ проти Маккабі Тель-Авів (1:1).
завершено
Алан Патрік 31’
Тете 90+3’
31’ Алан Патрік
90+3’ Тете
"Ми побачили, наскільки сильним є Маккабі Тель-Авів як команда, тому поки нічого не завершено. Було чудово повернутись додому і зіграти тут, я був дуже схвильований.
Маккабі Тель-Авів – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу
Сім'я моєї матері – фанати Маккабі, але сьогодні ввечері я хочу вірити, що вони вболівали за нас", – цитує Соломона сайт УЄФА.
У нинішньому сезоні УПЛ Манор провів 11 матчів, в яких відзанчився трьома голами та асистом. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Маккабі Тель-Авів відбудеться 25 лютого.
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