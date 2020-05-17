toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ГЕРМАНИЯ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ ЭРЛИНГ ХОЛАНД КОРОНАВИРУС

Сольный проход, пенальти и волевой камбек – видеообзор перестрелки Кельна и Майнца

20:00 50 Читати українською
Сольный проход, пенальти и волевой камбек – видеообзор перестрелки Кельна и Майнца
Кельн – Майнц – 2:2 – видео голов и обзор матча

Кельн и Майнц (2:2) устроили один из лучших матчей в 26 туре Бундеслиги.

6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
 
Тайво Авоньи 61’
Пьер Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флориан Кайнц
61’ Тайво Авоньи
72’ Пьер Кунде Малонг

Хозяева быстро вышли вперед благодаря удачному выполнению пенальти от Ута. Успешным для Кельна был дебют и второй половины – Кайнц замкнул подачу Дрекслера с правого фланга. Казалось, что "козлы" спокойно заберут три очка, но у Майнца были свои планы.

Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк

Тайво Авоньи вышел на замену и уже через пять минут сократил отставание. "Карнавальщики" не останавливались, надеясь вырвать хотя бы ничью. Так и произошло – хавбек Кунде Малонг как на велосипеде пробежал 20-25 метров в центр штрафной соперника и оформил окончательные 2:2.

blog_ava
Салах отказался переходить в Реал
08:49
480
Теги
Германия Видеоновости Майнц Майнц Кельн Кельн Кельн - Майнц
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
16
мин
Вердер
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук