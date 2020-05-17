Сольный проход, пенальти и волевой камбек – видеообзор перестрелки Кельна и Майнца

Кельн и Майнц (2:2) устроили один из лучших матчей в 26 туре Бундеслиги.

Хозяева быстро вышли вперед благодаря удачному выполнению пенальти от Ута. Успешным для Кельна был дебют и второй половины – Кайнц замкнул подачу Дрекслера с правого фланга. Казалось, что "козлы" спокойно заберут три очка, но у Майнца были свои планы.

Кельн расписал боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" оформили яркий камбэк

Тайво Авоньи вышел на замену и уже через пять минут сократил отставание. "Карнавальщики" не останавливались, надеясь вырвать хотя бы ничью. Так и произошло – хавбек Кунде Малонг как на велосипеде пробежал 20-25 метров в центр штрафной соперника и оформил окончательные 2:2.