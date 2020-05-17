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Сольний прохід, пенальті і вольовий камбек – відеоогляд перестрілки Кельна та Майнца

20:00 37 Читать на русском
Сольний прохід, пенальті і вольовий камбек – відеоогляд перестрілки Кельна та Майнца
Кельн – Майнц – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Кельн з Майнцом (2:2) влаштували один з найкращих матчів у 26 турі Бундесліги.

6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
 
Тайво Авоньї 61’
П'єр Кунде Малонг 72’
6’ Марк Ут
53’ Флоріан Кайнц
61’ Тайво Авоньї
72’ П'єр Кунде Малонг

Господарі швидко вийшли вперед завдяки вдалому виконанню пенальті від Ута. Успішним для Кельна був дебют і другої половини – Кайнц замкнув подачу Дрекслера з правого флангу. Здавалося, що "цапи" спокійно заберуть три очки, але у Майнца були свої плани.

Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек

Тайво Авоньї вийшов на заміну і вже через п'ять хвилин скоротив відставання. "Карнавальники" не зупинялися, сподіваючись вирвати бодай нічию. Так і сталося – хавбек Кунде Малонг наче на велосипеді пробіг 20-25 метрів в центр штрафного майданчика суперника та оформив остаточні 2:2.

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Німеччина Відеоновини Майнц Майнц Кельн Кельн Кельн - Майнц
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