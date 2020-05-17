Сольний прохід, пенальті і вольовий камбек – відеоогляд перестрілки Кельна та Майнца

Кельн з Майнцом (2:2) влаштували один з найкращих матчів у 26 турі Бундесліги.

Господарі швидко вийшли вперед завдяки вдалому виконанню пенальті від Ута. Успішним для Кельна був дебют і другої половини – Кайнц замкнув подачу Дрекслера з правого флангу. Здавалося, що "цапи" спокійно заберуть три очки, але у Майнца були свої плани.

Кельн розписав бойову нічию з Майнцом – "карнавальники" оформили яскравий камбек

Тайво Авоньї вийшов на заміну і вже через п'ять хвилин скоротив відставання. "Карнавальники" не зупинялися, сподіваючись вирвати бодай нічию. Так і сталося – хавбек Кунде Малонг наче на велосипеді пробіг 20-25 метрів в центр штрафного майданчика суперника та оформив остаточні 2:2.