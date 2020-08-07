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Сольный проход через все поле, роскошная бисиклета и дубль де Брюйне – АПЛ объявила претендентов на лучший гол сезона

18:07 - Читати українською
Сольный проход через все поле, роскошная бисиклета и дубль де Брюйне – АПЛ объявила претендентов на лучший гол сезона
Гол де Брюйне / АР

Английская Премьер-лига продолжает объявлять номинантов на индивидуальные награды сезона 2019/20.

Девять шедевров претендуют на награду лучшего гола по итогам чемпионата. Видео всех мячей опубликовал официальный YouTube-канал АПЛ.

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Только один игрок попал в список дважды – Кевин де Брюйне из Манчестер Сити. Внимания заслуживают также сольный проход Сон Хын Мина (Тоттенхэм) через все поле, и роскошная бисиклета Алирезы Джаханбахша (Брайтон). Конкуренцию им составят Харви Барнс (Лестер), Мусса Дьенепо (Саутгемптон), Матей Выдра (Бернли), Мэтью Лонгстафф (Ньюкасл) и Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

Победитель номинации определится в фанатском интернет-голосовании, которое продлится до 10 августа.

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