Сольный проход через все поле, роскошная бисиклета и дубль де Брюйне – АПЛ объявила претендентов на лучший гол сезона

Девять шедевров претендуют на награду лучшего гола по итогам чемпионата. Видео всех мячей опубликовал официальный YouTube-канал АПЛ.

АПЛ объявила 4 номинантов на звание лучшего тренера сезона 2019/20 – Гвардиола вне списка

Только один игрок попал в список дважды – Кевин де Брюйне из Манчестер Сити. Внимания заслуживают также сольный проход Сон Хын Мина (Тоттенхэм) через все поле, и роскошная бисиклета Алирезы Джаханбахша (Брайтон). Конкуренцию им составят Харви Барнс (Лестер), Мусса Дьенепо (Саутгемптон), Матей Выдра (Бернли), Мэтью Лонгстафф (Ньюкасл) и Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

Победитель номинации определится в фанатском интернет-голосовании, которое продлится до 10 августа.

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