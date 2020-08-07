АПЛ объявила 4 номинантов на звание лучшего тренера сезона 2019/20 – Гвардиола вне списка

Фрэнк Лэмпард (Челси), Юрген Клопп (Ливерпуль), Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед) и Брендан Роджерс (Лестер) номинированы на звание лучшего тренера по итогам сезона 2019/20. Голосование уже началось, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/20

Лэмпард привел Челси к 4 месту АПЛ, а Брендан Роджерс до последнего тура боролся за попадание в Лигу чемпионов. Под руководством Уайлдера Шеффилд Юнайтед занял высокое как для новичка 9 место. О Юргене Клоппе вспоминать, пожалуй, излишне – первый за 30 лет чемпионский титул для Ливерпуля.

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