toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ

АПЛ объявила 4 номинантов на звание лучшего тренера сезона 2019/20 – Гвардиола вне списка

16:12 - Читати українською
АПЛ объявила 4 номинантов на звание лучшего тренера сезона 2019/20 – Гвардиола вне списка
Юрген Клопп / ФК Ливерпуль

Премьер-лига сообщила о начале голосования за лучшего наставника завершившегося сезона.

Фрэнк Лэмпард (Челси), Юрген Клопп (Ливерпуль), Крис Уайлдер (Шеффилд Юнайтед) и Брендан Роджерс (Лестер) номинированы на звание лучшего тренера по итогам сезона 2019/20. Голосование уже началось, сообщает официальный Twitter Премьер-лиги.

АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сезона 2019/20

Лэмпард привел Челси к 4 месту АПЛ, а Брендан Роджерс до последнего тура боролся за попадание в Лигу чемпионов. Под руководством Уайлдера Шеффилд Юнайтед занял высокое как для новичка 9 место. О Юргене Клоппе вспоминать, пожалуй, излишне – первый за 30 лет чемпионский титул для Ливерпуля.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Ингулец не хотят пропускать в УПЛ методом непрохождения аттестации, – Поворознюк
00:30
3758
Теги
АПЛ Крис Крис Уайлдер Фрэнк Фрэнк Лэмпард Челси Челси Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Лестер Сити Лестер Сити Англия Юрген Юрген Клопп Брендан Брендан Роджерс Ливерпуль Ливерпуль
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Ингулец
17:30
Рух
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?