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Сольний прохід через все поле, розкішна бісіклета і дубль де Брюйне – АПЛ оголосила претендентів на найкращий гол сезону

18:05 - Читать на русском
Сольний прохід через все поле, розкішна бісіклета і дубль де Брюйне – АПЛ оголосила претендентів на найкращий гол сезону
Гол де Брюйне / АР

Англійська Прем'єр-ліга продовжує оголошувати номінантів на індивідуальні нагороди сезону 2019/20.

Дев'ять шедеврів претендують на нагороду найкращого гола за підсумками чемпіонату. Відео всіх м'ячів опублікував офіційний YouTube-канал АПЛ.

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Лише один гравець потрапив у список двічі – Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті. Уваги варті також сольний прохід Сон Хин Міна (Тоттенхем) через все поле, і розкішна бісіклета Алірези Джаханбахша (Брайтон). Конкуренцію їм складуть Харві Барнс (Лестер), Мусса Дьєнепо (Саутгемптон), Матей Видра (Бернлі), Метью Лонгстафф (Ньюкасл) і Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед).

Переможець номінації визначиться у фанатському інтернет-голосуванні, яке триватиме до 10 серпня.

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