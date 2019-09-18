Соль: Вербич на матч против Копенгагена забронировал пол стадиона для своей семьи и друзей

Нападающий Динамо Фран Соль поделился мнением о соперниках киевлян в группе Лиги Европы. "Бело-синие" попали в один квартет с Копенгагеном, Лугано и Мальме.

"Должны готовиться ежедневно так, будто это финал. Если так будет, уверен, сможем пройти очень далеко. Какой соперник в группе самый тяжелый? Исторически, думаю, Копенгаген, но это невозможно предсказать. Сегодня Лугано слабее, а завтра побеждает.

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Вербич играл за Копенгаген? Мне кажется, он уже забронировал пол стадиона для своей семьи и друзей. Думаю, он будет счастлив вернуться. Он хорошо играл там, думаю, его не забыли", – рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.

К слову, Динамо проведет гостевой матч против Копенгагена только в четвёртом туре, который состоится 7 ноября. А уже в четверг, 19 сентября, киевляне стартуют в Лиге Европы домашним поединком против шведского Мальме.

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