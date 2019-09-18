toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Соль: Вербич на матч против Копенгагена забронировал пол стадиона для своей семьи и друзей

07:30 82 Читати українською
Соль: Вербич на матч против Копенгагена забронировал пол стадиона для своей семьи и друзей
Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль поделился мнением о соперниках киевлян в группе Лиги Европы. "Бело-синие" попали в один квартет с Копенгагеном, Лугано и Мальме.

 

"Должны готовиться ежедневно так, будто это финал. Если так будет, уверен, сможем пройти очень далеко. Какой соперник в группе самый тяжелый? Исторически, думаю, Копенгаген, но это невозможно предсказать. Сегодня Лугано слабее, а завтра побеждает.

"В Динамо революционная ситуация", или Михайличенко получил печальный вердикт от игроков: реакция на новый антирекорд

Вербич играл за Копенгаген? Мне кажется, он уже забронировал пол стадиона для своей семьи и друзей. Думаю, он будет счастлив вернуться. Он хорошо играл там, думаю, его не забыли", – рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.

К слову, Динамо проведет гостевой матч против Копенгагена только в четвёртом туре, который состоится 7 ноября. А уже в четверг, 19 сентября, киевляне стартуют в Лиге Европы домашним поединком против шведского Мальме.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

blog_ava
Боруссия Д – Барселона – 0:0 – видеообзор матча
00:53
179
Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген - Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Беньямин Вербич Беньямин Вербич Фран Соль Фран Соль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
40
мин
Шахтер
22:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук