Соль: Вербіч на матч проти Копенгагена забронював пів стадіону для своєї родини і друзів

"Повинні готуватися щодня так, ніби це фінал. Якщо так буде, впевнений, зможемо зайти дуже далеко. Який суперник в групі найважчий? Історично, думаю, Копенгаген, але це неможливо передбачити. Сьогодні Лугано слабкіший, а завтра перемагає.
Вербіч грав за Копенгаген? Мені здається, він вже забронював пів стадіону для своєї родини і друзів. Думаю, він буде щасливий повернутися. Він добре грав там, думаю, його не забули", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.
До слова, Динамо проведе гостьовий матч проти Копенгагена лише в 4-у турі, який відбудеться 7 листопада. А вже в четвер, 19 вересня, кияни стартують у Лізі Європи домашнім поєдинком проти шведського Мальме.