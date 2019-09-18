toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Соль: Вербіч на матч проти Копенгагена забронював пів стадіону для своєї родини і друзів

07:30 13 Читать на русском
Соль: Вербіч на матч проти Копенгагена забронював пів стадіону для своєї родини і друзів
Беньямін Вербіч / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Фран Соль поділився думкою про суперників киян в групі Ліги Європи. "Біло-сині" потрапили до одного квартету з Копенгагеном, Лугано та Мальме.

 

"Повинні готуватися щодня так, ніби це фінал. Якщо так буде, впевнений, зможемо зайти дуже далеко. Який суперник в групі найважчий? Історично, думаю, Копенгаген, але це неможливо передбачити. Сьогодні Лугано слабкіший, а завтра перемагає.

"У Динамо революційна ситуація", або Михайличенко отримав сумний вердикт від гравців: реакція на новий антирекорд

Вербіч грав за Копенгаген? Мені здається, він вже забронював пів стадіону для своєї родини і друзів. Думаю, він буде щасливий повернутися. Він добре грав там, думаю, його не забули", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.

До слова, Динамо проведе гостьовий матч проти Копенгагена лише в 4-у турі, який відбудеться 7 листопада. А вже в четвер, 19 вересня, кияни стартують у Лізі Європи домашнім поєдинком проти шведського Мальме.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи

blog_ava
Борусія Д – Барселона – 0:0 – відеоогляд матчу
00:50
166
Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Копенгаген - Динамо Копенгаген Копенгаген Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Фран Соль Фран Соль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
25
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук