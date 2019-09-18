Соль: Вербіч на матч проти Копенгагена забронював пів стадіону для своєї родини і друзів

Нападник Динамо Фран Соль поділився думкою про суперників киян в групі Ліги Європи. "Біло-сині" потрапили до одного квартету з Копенгагеном, Лугано та Мальме.

"Повинні готуватися щодня так, ніби це фінал. Якщо так буде, впевнений, зможемо зайти дуже далеко. Який суперник в групі найважчий? Історично, думаю, Копенгаген, але це неможливо передбачити. Сьогодні Лугано слабкіший, а завтра перемагає.

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Вербіч грав за Копенгаген? Мені здається, він вже забронював пів стадіону для своєї родини і друзів. Думаю, він буде щасливий повернутися. Він добре грав там, думаю, його не забули", – розповів Соль в програмі XSPORT VLOG.

До слова, Динамо проведе гостьовий матч проти Копенгагена лише в 4-у турі, який відбудеться 7 листопада. А вже в четвер, 19 вересня, кияни стартують у Лізі Європи домашнім поєдинком проти шведського Мальме.

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