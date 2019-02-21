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Соль рассказал о языковом барьере с партнерами по Динамо

22:16 144 Читати українською
Соль рассказал о языковом барьере с партнерами по Динамо
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль поделился деталями адаптации в киевском клубе.

"Меня очень тепло приняли в Динамо. Пока общаюсь с ребятами на английском, но уже учу украинский. Это абсолютно нормально для футболиста, который приезжает в новую страну.

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Украинский изучить будет сложнее, чем нидерландский. Причина – более сложный алфавит, но я справлюсь с этим", – завил Соль в программе Бомбардир.

Напомним, испанский форвард стал игроком Динамо в середине января. Соль перебрался в Киев из Вилемма ІІ, где был одним из лидеров команды. Фран подписал с "бело-синими" контракт на 5 лет.

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Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
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