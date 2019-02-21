Соль признался, что мог перейти в Валенсию

Новоиспеченный форвард Динамо Фран Соль рассказал, что мог продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Была возможность летом перейти в Валенсию, но трансфер не состоялся.

Зимой мной интересовались многие клубы, было 3 конкретные предложения. Я выбрал Динамо, потому что чувствовал заинтересованность во мне со стороны президента и тренера.

"Кричал Бейлу: "Пас, малой!" Касильяс и Роналду смеялись надо мной", – Соль вспомнил период в Реале

Знаю, что Динамо очень титулованный клуб, следил за командой последние полгода. Здесь играл один из моих кумиров – Андрей Шевченко", – сказал Соль в программе Бомбардир.

Напомним, испанский форвард стал игроком Динамо в середине января. Соль перебрался в Киев из Вилемма ІІ, где был одним из лидеров команды. Фран подписал с "бело-синими" контракт на 5 лет.

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