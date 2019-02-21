Соль розповів про мовний бар'єр з партнерами по Динамо

Ліга Європи — 22:51 150
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Динамо перемагає Олімпіакос за 45 хвилин матчу 1/16 Ліги Європи – Соль забив дебютний гол і змарнував супершанс
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Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 22:02 16052
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Динамо – Олімпіакос: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:50 5036
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Ліга Європи: Арсенал розтрощив БАТЕ, Динамо Загреб, Зальцбург та Зеніт пройшли далі, програвши перший матчЛіга Європи — 21:49 515
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Шахтар розгромно програв Айнтрахту та вилетів з Ліги ЄвропиЛіга Європи — 21:47 4505