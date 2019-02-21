Соль розповів про мовний бар'єр з партнерами по Динамо

Нападник Динамо Фран Соль поділився деталями адаптації в київському клубі.

"Мене дуже тепло прийняли в Динамо. Поки спілкуюся з хлопцями англійською, але вже вчу українську. Це абсолютно нормально для футболіста, який приїжджає в нову країну.

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Українську вивчити буде складніше, ніж нідерландську. Причина – більш складний алфавіт, але я впораюся з цим", - завив Соль в програмі Бомбардир.

Нагадаємо, іспанський форвард став гравцем Динамо в середині січня. Соль перебрався до Києва з Вілемма ІІ, де був одним із лідерів команди. Фран підписав з "біло-синіми" контракт на 5 років.

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