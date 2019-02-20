Соль пообіцяв виправдати довіру голами за Динамо – іспанця офіційно презентували в якості новачка киян

Новачок київського Динамо Фран Соль під час офіційної презентації пообіцяв виправдати довіру керівництва клубу та головного тренера забитими голами.

"Сподіваюся, що своїми забитими голами виправдаю ту довіру, яке мені висловили, і команда досягне тих цілей, які поставлені перед нею", – сказав Фран на прес-конференції на базі Динамо в Конча-Заспі.

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У свою чергу Олександр Хацкевич зазначив, що селекційна служба Динамо і він особисто дуже уважно стежили за грою Соля. "І я тішуся, що цей трансфер відбувся", – підкреслив наставник киян.

Нагадаємо, іспанський форвард став гравцем Динамо в середині січня. Соль перебрався до Києва з Вілемма ІІ, де був одним із лідерів команди. Фран підписав з "біло-синіми" контракт розрахований на 5 років.

В сезоні 2018/19 Соль забив 13 голів у 17 матчах чемпіонату. За Віллем II іспанець виступав з літа 2016 року. Зазначимо, що Фран Соль є вихованцем Реала. Також виступав за Луго, Ов'єдо та Вільяреал.

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