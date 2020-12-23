"Мы провели очень серьезную игру, в которой увидели сплоченную команду, которая выиграла все личные матчи с нами. Каждый раз, когда забивается гол, он особенный. Мы сделали выводы из своих ошибок.

Соль голом помог Тенерифе выбраться из зоны вылета

Я поздравил голкипера соперников, ведь он сделал исключительный сейв. Я всегда говорю, что не расстраиваюсь, когда упускаю моменты, ведь это знак того, что они у меня вообще есть. В этом матче я сначала попал в штангу, а потом у меня был еще один шанс, который я реализовал. Мы отправляемся в отпуск с хорошим привкусом, находясь в более расслабленном состоянии.

Но на этом все не заканчивается, это только должно стать для нас поворотным моментом с точки зрения желаний, амбиций и стремление двигаться дальше. Если мы будем так играть, то команда сможет показать больше и будет бороться за гораздо более красивые вещи, чем те, за которые мы боремся сейчас", – приводит слова Соля официальный сайт Тенерифе.

Отметим, что нападающий Динамо забил в ворота Жироны и помог Тенерифе одержать победу (0:2). Этот гол стал третьим для испанца в составе испанской команды.

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